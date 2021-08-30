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«اجعل المتعة أولوياتك».. نسرين طافش ترقص «هيب هوب» بمشاركة ابنة شقيقتها

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«اجعل المتعة أولوياتك».. نسرين طافش ترقص «هيب هوب» بمشاركة ابنة شقيقتها «اجعل المتعة أولوياتك».. نسرين طافش ترقص «هيب هوب» بمشاركة ابنة شقيقتها

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شاركت الفنانة نسرين طافش، الإثنين، جمهورها، يجمعها بأبنة شقيقتها مدربة الرقص، أثناء رقصهم على طريقة «الهيب هوب».

وقالت «نسرين» عبر «إنستجرام»:«‏اجعل المتعة والمرح من أولى أولوياتك، ابراهام_هيكس، بنت اختي الجميلة مدربة رقص هيب هوب محترفة وموجهة اجتماعية، شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة وحب الخير ومساعدة الآخرين»

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «المداح» وهو من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز، عمرو رمزى، محمد عز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبدالناصر، محمد الصاوى، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.

المصرى اليوم

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