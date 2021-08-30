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أحمد الفيشاوي يكشف سر «عودة طاقية الإخفاء»

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أحمد الفيشاوي يكشف سر «عودة طاقية الإخفاء» أحمد الفيشاوي يكشف سر «عودة طاقية الإخفاء»

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تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على بطولة فيلم «عودة طاقية الإخفاء»، ومن المقرر بداية التصوير نهاية شهر سبتمبر، وسيتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام القادمة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الدكتور يوسف حسن يوسف، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ما يمكن أن يتسبب فيه ظهور طاقية الإخفاء في العصر الحديث.

يذكر أن الفيشاوي أعلن عن مشاركة فيلمه «ريتسا» الذي انتهى مؤخرًا من تصويره، في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويشارك من خلاله عدد كبير من الفنانين، وأبرزهم محمود حميدة، وعائشة بن أحمد، ومي الغيطي، وكارولين عزمي، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

المصرى اليوم

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