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لودريان: مسألة اعتراف فرنسا بحكم «طالبان» غير واردة

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لودريان: مسألة اعتراف فرنسا بحكم «طالبان» غير واردة لودريان: مسألة اعتراف فرنسا بحكم «طالبان» غير واردة

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الاثنين أن بلاده لا تنوي الاعتراف بحكم حركة «طالبان» في أفغانستان.

وقال الوزير في تصريحات لقناة BFMTV اليوم الاثنين: «من يستولي على السلطة بالقوة ليس شرعي. نحن نعرف جيدا تاريخ طالبان وأفعالهم السابقة وأعمال العنف التي ارتكبها بعضهم مؤخرا».

وتابع: «لقد بذلوا جهودا كبيرة للحصول على اعتراف دولي، لكن التصريحات غير كافية. الأفعال مطلوبة أيضا».

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أنه يعني بالأفعال السماح لجميع الأفغان الراغبين بمغادرة البلاد ومنع الإرهاب من جعل أفغانستان ملاذا له وقبول وصول مساعدات إنسانية إلى السكان الأفغان واحترام حقوق المرأة وتشكيل حكومة انتقالية.

وأشار لودريان إلى أن كل هذه الخطوات لم تتخذها «طالبان» حتى الآن، مضيفا: «لقد تعلمنا على أن نكون يقظين جدا حيال تعهدات طالبان».

وأكد أنه ينبغي إحلال السلام في أفغانستان في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى استحالة تحقيق ذلك الهدف قبل اتخاذ «طالبان» الخطوات المذكورة سابقا، وإلا فستبقى الحركة «معزولة عن المجتمع الدولي».

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