«غافله أثناء نومه وأطلق الرصاص».. الحكم بإعدام خفير متهم بقتل مقاول في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، على قرار فضيلة المفتي بالإعدام شنقا لخفير خصوصي، لإدانته بقتل مقاول بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وسرقة سيارته ومبلغ مالي.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام المنقضي، عندما تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية الأسبق، إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بضبط سيارة ملاكي أسيوط قيادة «م.ع.ع» 22 عاما خفير خصوصي، ومقيم محافظة كفر الشيخ، أثناء مروره بأحد الأكمنة الخاصة، بتحصيل الرسوم على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ومشاهدة الضباط له حال قيامه بإلقاء شيء قبل وصوله للكمين، وبسؤاله عن رخص القيادة والسيارة أقر بأنه لا يحمل أي تراخيص، وبالفحص تبين أنه قام بإلقاء سلاح نارى طبنجة 9 مم، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على شنطة بها مبلغ مالي يقدر بحوالي 250 ألف جنيه، وهاتفي محمول وأوراق خاصة بـ«ع.ع.م«..

توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه «ع.ع.م» 40 عاما مقاول، ومقيم منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث كان يعمل معه بأحد المواقع بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وغافله أثناء نومه وارتكب الواقعة بأن أطلق عيار ناري من السلاح الخاص بالمجني عليه بالرأس، وقام بسرقة السيارة والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قراراها المتقدم