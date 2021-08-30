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تحرير مواقع وأسر متمردين.. "الشرعية" تحول هجوماً حوثياً إلى هزيمة نكراء

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تحرير مواقع وأسر متمردين.. "الشرعية" تحول هجوماً حوثياً إلى هزيمة نكراء تحرير مواقع وأسر متمردين.. "الشرعية" تحول هجوماً حوثياً إلى هزيمة نكراء
مقاتلات التحالف دمرت آليات قتالية متوجهة إلى "رحبة"

تحرير مواقع وأسر متمردين..

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وألحقوا بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش والمقاومة بعد أن كسروا الهجوم شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا الحوثية عن عدّة مواقع وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبين أن جنود الجيش الوطني والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة الميليشيا، وألقوا القبض على 11عنصراً حوثياً أثناء المعركة.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفًا مكثّفًا استهدف تحركات الميليشيا الحوثية على امتداد الجبهة.

وأفاد بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات حوثية في منطقة المشيريف كانت متوجهة إلى جبهة رحبة، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية وأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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