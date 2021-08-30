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أشار إلى تعزيز الصناعات الدفاعية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم (الاثنين)، أن جميع أنظمة السلاح الروسية الحديثة جرى اختبارها في سوريا؛ ما يشير إلى أن روسيا استغلت وجودها في سوريا وحولتها إلى حقل تجارب لأسلحتها.

وفي مقابلة حصرية مع قناة "سولوفيوف-لايف" على تطبيق اليوتيوب، قال "شويغو": "لقد اختبرنا في سوريا ما يزيد على 320 نوعاً من الأسلحة، وفي الحقيقة اختبرنا جميع الأسلحة، باستثناء تلك الإصدارات التي يسهل فهمها".

وبين أن الصناعات الدفاعية الروسية عززت موقفها خلال السنوات الأخيرة، ومن أجل هذا الغرض، جرى تبني برنامج تحديث الصناعات الدفاعية وضخ التمويلات في الشركات، وفقاً لـ"الشرق".