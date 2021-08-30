★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن بدء حملة تطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا وذلك حرصا من الإدارة على الحفاظ على جميع العاملين، وخاصة الكوادر الفنية وعمال الحفر والشبكات والصيانة الطارئة الذين يتعرضوا لظروف الأعمال الطارئة والمفاجأه وفق الظروف الجوية والطبيعية المختلفة.

وحضر الدكتور طاهر إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عملية التطعيم بمقر الشركة، حيث وفرت مديرية الصحة بالأقصر عدد من الأطقم الطبية المتخصصة والأمصال اللازمه لإعطاء جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا.