★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منتخب مصر الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

منتخب مصر الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

شبكة قناة بين سبورتس القطرية تتملك حصريا إذاعة مباراة مصر وإنجولا، وقنوات بين سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022. وأون سبورت تنقل المباراة داخل مصر بشكل حصري

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاق مصر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون الأربعاء أمام منتخب أنجولا في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات «أون تايم سبورتس» لكل مباريات التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وكان فيفا قد تحصَّل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بأفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الأفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا عضوًا، ويحصل «فيفا» جراء موافقة الاتحادات الأفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الأفريقية.

كانت «المتحدة» قدَّمت عرضًا ماليًا لـ فيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرًا، وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق «المتحدة» للحصول على الحقوق من أجل إسعاد الشعب المصري بمتابعة المنتخب المصري، سواء داخل أو خارج مصر، وهو الأمر الذي غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين.

وأعربت «المتحدة» عن تمنيها لكل مشاهدي «أون تايم سبورتس» متابعة كل برامجها التي ستكون ذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وقوفًا ومساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصري وراء المنتخب القومي وحتى وصوله إلى كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن قنوات «أون تايم» ستقوم بإذاعة المباريات التي يشارك فيها منتخب مصر على أرضها حسب الاتفاق مع فيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.