محافظ بورسعيد: لا ندخر جهدا قى تقديم الدعم والخدمات للمواطنين

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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، أحد المنازل بمنطقة (ج) داخل سهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك عقب افتتاح موسم حصاد الأرز ولقاء المزارعين بمنطقة سهل الطينة.

والتقى المحافظ أهالي المنزل، حيث تم تبادل الحديث حول الخدمات التي تشهدها منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وآرائهم حول الخدمات المقدمة وكذلك تطلعاتهم ومطالبهم نحو مزيد من التطور بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة تنمية شاملة غير مسبوقة على كل الأصعدة، تهدف في المقام الأول تحسين معيشة المواطن وتحقيق سبل الراحة له، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأشار الغضبان إلى أن منطقة شرق بورسعيد وبصفة خاصة «سهل الطينة» تعد من المناطق الواعدة التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية، وتشهد توسعات في مختلف المشروعات التنموية والخدمية والصناعية، تماشيا مع خطة تنمية سيناء ونظرا لموقع سهل الطينة المتميز، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا قى تقديم كل الدعم والخدمات للمواطنين في هذه المناطق لتحقيق أفضل مستوى معيشي.

من جانبهم، وجه أهالي المنزل الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته المستمرة لمنطقة سهل الطينة، ومتابعة تقديم الخدمات.

محافظ بورسعيد يزور أحد المنازل بمنطقة (ج) بسهل الطينة شرق بورسعيد