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انطلاق الدورة الثانية لملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة 14 أكتوبر

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انطلاق الدورة الثانية لملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة 14 أكتوبر انطلاق الدورة الثانية لملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة 14 أكتوبر

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تنطلق الدورة الثانية من «ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة» يوم 14 أكتوبر2021 تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة شباب بتحب »، ويقام المهرجان برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتورعبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وتشكلت إدارة الملتقي في دورته الثانية من الفنان الكبير محسن صبري رئيسًا والفنانة فاطمة محمد على مديرا والفنان المخرج محمد عبدالستار ( تيتو ) مؤسسًا وأمينًا عامًا للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي، مديرًا تنفيذيا للملتقى.

الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الاولي 14 عرضا مسرحيا تم اختيارها من بين 40 عرضا تقدمت من مختلف محافظات مصر، وكانت لجنة تحكيم الملتقي مكونة من الفنان محسن صبري رئيسا وعضوية كل من الفنان إيهاب مبروك والمهندس وليد السباعي.

ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبدالستار مؤسس فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح وفرقة مسرح تيتو وأخرج من قبل الكثير من العروض المسرحية في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة.

المصرى اليوم

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