عفاف شعيب : محمد رمضان موهوب لكنه يسلك طريقا لا أرضى عنه

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قالت الفنانة المصرية، عفاف شعيب، إنها قدمت الفنان محمد رمضان للفن، مؤكدة أنه خيّب نظرتها له.

وكشفت عفاف شعيب، خلال برنامج «حروف الجر» الذي يبث عبر محطة «نجوم إف إم»، عن قائمة الفنانين الذين شاركت في انطلاقتهم إلى النجومية، مؤكدة أن قائمة الفنانين تضم محمد رمضان وآثار الحكيم، إلى جانب محمود حميدة الذي رشحته للمشاركة في فيلم «الإمبراطور» مع أحمد زكي، وكذلك ليلى علوي التي كانت طالبة وتنبأت لها بالنجاح.

وأضافت أن «محمد رمضان شاركها العمل في مسلسل»دوران شبرا«وكان هادىء ومنطوي ومليء بالأمال والطموحات، ويجلس طول الوقت في غرفته، كما كان يهوى تقليد أحمد زكي، مؤكدة أنه موهوب لكنه سلك طريقا آخر لا ترضى عنه، وكانت تتمنى أن يستغل حب الناس له للسير في اتجاه آخر يقود من خلاله الشباب إلى القيم والأخلاقيات والسلوكيات الجيدة.