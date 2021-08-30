استطلاع .. 65% يثقون في إجراءات "التعليم" ضد كورونا

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عينة قليلة جداً أكدوا أن أبناءهم لم يحصلوا على اللقاح

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي استطلاعاً عاماً عن آراء السكان حيال العودة للمدارس في زمن كورونا. شارك في الاستطلاع 1027 شخصاً، 77% منهم لديهم أبناء أكبر من 12 سنة.

وقال 97% من العينة إنهم أخذوا اللقاح ضد كورونا. فيما قال 89% منهم إن أبناءهم أخذوا اللقاح، مقابل 6% قالوا إن بعض أبنائهم أخذوا اللقاح و5% أفادوا أن أبناءهم لم يأخذوا اللقاح مطلقاً.

وأبدى 65% من المستطلعين ثقتهم في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التعليم، مقابل 23% غير واثقين و11% محايدين.

وبرغم كون الغالبية العظمى من العينة ممن أخذوا هم وأبناؤهم اللقاح وأن غالبية العينة تثق في الإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم، فقد أفصحت أغلبية العينة (54%) عن تخوفها من أن تؤدي العودة للدراسة الحضورية عن تفشي كورونا بين الطلبة، مقابل 38% لم يبدوا مخاوف من تفشي المرض و8% كانوا محايدين.

وأيضاً أبدت غالبية المستطلعين تخوفاً من أن تتسبب عودة الدراسة الحضورية في تفشي الوباء في كافة المجتمع (بنسبة 59%)، مقابل 33% قالوا إنه ليس لديهم مخاوف في هذا الشأن و7% محايدون. وكذلك فضلت 52% من العينة أن تكون الدراسة عن بعد، مقابل 48% تفضل الدراسة الحضورية.