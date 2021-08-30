أخبار عاجلة

وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح «كورونا» في المركز الطبي بأبوحماد -
جامعة القاهرة تحدد 17 نقطة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها -
منحة تعليمية لطلاب جامعة الطفل المتميزين في الفيزياء للتدريب بروسيا (الشروط) -
«حزب الله» يهنئ بفرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي -
مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي إلى العودة للنظام الدستوري -
قوات موالية لزعيم الانقلاب في غينيا تعتقل قائد أركان الجيش ومدير الشرطة الوطنية -
سيناتور أمريكي: سنساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي وتحديث أسطولها البحري -
3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح -
قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال" -
مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المطاعم والمقاهي" ثاني أكبر إنفاق في المملكة بـ33 ملياراً.. فما الأول؟!

Print
"المطاعم والمقاهي" ثاني أكبر إنفاق في المملكة بـ33 ملياراً.. فما الأول؟! "المطاعم والمقاهي" ثاني أكبر إنفاق في المملكة بـ33 ملياراً.. فما الأول؟!
بيانات البنك المركزي تكشف نمو "الترفيه والثقافة"

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن هناك نمواً في مبيعات نقاط البيع لقطاع الاتصالات تضاعفت من بداية العام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.84 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.42 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحل ثانياً من حيث الأعلى بنسبة النمو قطاع المطاعم والمقاهي، حيث ارتفعت مبيعاته عبر نقاط البيع بنسبة 89% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع من بداية العام الجاري 33.95 مليار ريال مقارنة بـ 18 مليار ريال.

وعلى صعيد متصل، سجلت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة نمو للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمة مبيعات القطاع من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 8.1 مليار ريال مقارنة بـ 6.61 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما قطاع المشروبات والأطعمة، فقد سجل مبيعات قدرها 41.79 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 35.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو نسبته 18%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"

قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"

مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس

مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية