وزير الدفاع العراقي: المؤسسة العسكرية نشأت في بيئة غير مناسبة ولم نتمكن من النهوض بها

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وجاءت كلمة الوزير العراقي، خلال مؤتمر منتدى الرافدين، اليوم الاثنين، قائلا فيها: «المؤسسة العسكرية نشأت في بيئة غير مناسبة، وبالتالي لم نتمكن من النهوض بها بالشكل الذي نطمح إليه، ولكن لدينا مؤسسة مقبولة ومستواها فوق الوسط».

وأشار سعدون إلى أن الأمريكيين تسببوا في أزمة بالسيادة، مضيفا: «لدينا مشكلة في السيادة نحن من سببناها لأننا استنجدنا بالأميركيين فأسقطوا صدام ثم بدأت المشاكل بعد ذلك».

كما شدد وزير الدفاع العراقي على أن للعراق سيادتها، ولكنها تعاني من قوة موجودة على أرضها، موضحا: «لدينا سيادة ولكن هناك قوة موجودة بطلب من الحكومة العراقية.. وأمريكا عندما تتدخل في بلد أو تقدم مساعدة لا تخرج منها بسهولة ولكن بطرق سياسية نوازن بها مصلحة البلاد»، ومتابعا: «لدينا سيادة ولكننا مرتبطون بقوانين ومعاهدات».