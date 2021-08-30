«الرعاية الصحية»: تسجيل 1.2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تسجيل أكثر من 1.2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن، بما تتخطى نسبة تسجيل المواطنين بالمحافظة الـ 86%، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المواطن مستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري للهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (42)، والذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور كلًا من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والتي تضم في مرحلة التشغيل التجريبي 3 مستشفيات (المجمع الطبي بالإسماعيلية، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة)، بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية.

فيما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي للميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وسرعة أداء الخدمة، ويساعد على حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، كما استعرض تسكين القوى البشرية سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية بالمنشآت الصحية للهيئة، وعمليات التدريب الجارية لرفع كفاءة ومهارات العاملين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، تماشيًا مع التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور أمير التلواني، أنه تم فتح 286 ألف ملف طبي عائلي للمنتفعين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن، مشيرًا أن خدمات طب الأسرة هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تمثل 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.

وتابع، أنه تم إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 121 ألف منتفع بالمنظومة بالإسماعيلية، وذلك منذ بدء تدشين المنظومة بالمحافظة في منتصف فبراير 2021، مشيرًا أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين يتم من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة، بالمحافظة، مؤكدًا إن ذلك يعكس في خدمات الرعاية الأولية المقدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.