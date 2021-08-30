"طالبان" تتوعد "داعش" إذا لم يتوقف عن هجماته

★ ★ ★ ★ ★

"مجاهد" دعا عناصر التنظيم إلى التخلي عن العمليات

توعد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم (الاثنين)، تنظيم داعش الإرهابي بالقمع إذا لم يتوقف عن الهجمات التي ينفذها، لاسيما مع رحيل القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال "مجاهد": "نأمل أن يتخلى الأفغان الواقعون تحت تأثير داعش، عن عملياتهم عندما يرون قيام الحكومة الأفغانية في غياب أي قوى أجنبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر المتحدث عناصر "داعش" قائلاً: "إذا أثاروا حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن الحكومة ستتولى أمرهم".

وتبنى تنظيم "داعش" خراسان الهجوم الذي استهدف الخميس الماضي مطار كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، كما تبنى التنظيم الهجوم الصاروخي على مطار كابول اليوم.