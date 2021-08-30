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.. "استشاري أمراض مُعْدية": توقعات بارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقرب الشتاء

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فيديو.. "استشاري أمراض مُعْدية": توقعات بارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقرب الشتاء .. "استشاري أمراض مُعْدية": توقعات بارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقرب الشتاء
قال: إن المسموح لهم بالعودة من المحصنين بجرعتين وهذا يخفف الأعراض والمضاعفات حال الإصابة

فيديو..

كشف استشاري الأمراض المُعْدية الدكتور محمد بوسعيد، عن توقعات بارتفاع حالات الاصابة بفيروس ‫#كورونا (كوفيد-١٩) مع عودة الدراسة الحضورية ومع قرب دخول فصل الشتاء.

وعن المخاوف من ارتفاع الحالات والإصابات الجديدة بكورونا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة قال الدكتور "بوسعيد" لقناة "" بأن "أي تجمّع واجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يكون هناك فيها حالات، وهذا متوقع جداً".

ولفت إلى أن "جميع من سُمِح لهم بالعودة الحضورية في المدارس هم من المحصنين بجرعتين من اللقاحات، وهذا يخفف من أعراض المرض ومضاعفاته في حال الإصابة لا قدّر الله".

وعن تحذير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من 236 ألف حالة وفاة متوقعة في أوروبا جراء بحلول ديسمبر، أضاف "بوسعيد": "هذه توقعات، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يجزم بهذه الأعداد والأرقام"، مشيراً إلى أن "الشتاء قادم والمدارس الآن بدأت، فتوجد احتمالية لأن تزيد الحالات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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