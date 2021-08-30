محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء مهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الاثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية بمحافظة قنا.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن برامج المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية للمحافظة، ومنها توسعات محطة مياه شرب النجمة والحمران من 600 إلى 1200 لتر/ ثانية، ومحطة أبوشوشة العضاضية النقالي 25 لتر/ ثانية، ومحطة معالجة صرف صحي أبوتشت 26 ألف م3/ يوم، ومحطة معالجة صرف صحي فرشوط 30 ألف م3/ يوم، وشبكة انحدار مشروع صرف مدينة فرشوط ومحطة مياه شرب بخانس 400 لتر/ ثانية، ومحطة مياه نجع حمادي السطحية ومحطة معالجة صرف صحي نجع حمادي.

محافظ قنا و رئيس شركة المياة

كما تم مناقشة مشروع صرف دشنا ومحطة مياه الوقف السطحية وتوسعات محطة معالجة صرف قنا من 55 إلى 110 آلاف م3/ يوم، ومشروع صرف صحي قفط، ومشروع صرف صحي نقادة، ومشروع توسعات تنقية مياه الشرب من 60 لتر/ ثانية إلى 120 لتر/ ثانية، ومشروع استكمال محطة رفع المياه المعالجة والغابة الشجرية للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بقفط، ومشروع استكمال برك الأكسدة ومحطة رفع المياة المعالجة والغابة الشجرية بالمنطقة الصناعية هو بنجع حمادي.

وقال محافظ قنا إنه تم تذليل كل المعوقات التي قد تقف حائلاً أمام سرعة إنجاز تلك المشروعات ووضع جدول زمني للانتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل، مؤكدا أن الاهتمام بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة بكل المدن والقرى، يعد أهم اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، من خلال وضع خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف الداودي أنه يحرص على إجراء جولات ميدانية مستمرة بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة فى تلك القرى، مؤكدا متابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات للمساهمة فى تغير شكل الريف المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين.

محافظ قنا و رئيس شركة المياة

من جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة ملتزمة بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات التي يجري تنفذها بمراكز محافظة قنا، وذلك اتساقا مع توجهات القيادة السياسية للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية لخدمة المواطنين، وخاصة مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي.