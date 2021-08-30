أيمن غنيم: نحتاج إلى إجبار الاقتصاد الغير رسمي الدخول في الرسمي

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قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن نسبة الحصيلة الضريبية مقسومة على الناتج المحلي في مصر هي ١٣٪، ووصلت ل ١٥٪ عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١، مضيفا أنها في الدول الصناعية الكبرى من ٢٥٪ إلى ٤٨٪ وفي الولايات المتحدة الأمريكية ٢٥٪.

وأكد غنيم، في حوار مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج المواجهة مع النفس، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن حوالي نصف الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي، ونسبة كبيرة تعمل بالبنكنوت، والدولة لا تعلم عنه أي شيء.

وأوضح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، انه من الممكن أن يكون لديك مقاول يعمل في التجمع الخامس لديه أعمال تقدر ب ٢٠ مليون جنية كاش، والدولة لا تعلم عنها شيء، وهذا المقاول لا يدفع الضرائب، ومن يدفع الضرائب هو الموظف.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أننا نحتاج إلى إجبار الاقتصاد الغير رسمي الدخول في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن هذا الامر في غاية الأهمية على الاقتصاد المصري.