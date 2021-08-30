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الصحة العالمية تفتح جسرا جويا مع أفغانستان بإمدادات طبية

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الصحة العالمية تفتح جسرا جويا مع أفغانستان بإمدادات طبية الصحة العالمية تفتح جسرا جويا مع أفغانستان بإمدادات طبية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية هبوط طائرة محملة بأدوية وإمدادات طبية في أفغانستان، اليوم الاثنين، وهي أول شحنة تصل البلاد منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة.

جاء هذا في بيان صادر عن أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في منطقة شرق المتوسط، بحسب «رويترز».

وقال البيان إن المنظمة تمكنت بشكل جزئي من إعادة ملء مخزونات المنشآت الطبية في أفغانستان، وضمان أن تستمر الخدمات الصحية المدعومة منها حاليا.

ويوم الجمعة الماضي، كانت المنظمة قد صرحت بأن الإمدادات الطبية سوف تنفد خلال أيام في أفغانستان.

وأعربت المنظمة عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف الشمالية بمساعدة السلطات الباكستانية.

المصرى اليوم

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