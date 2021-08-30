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أمريكا تحذر من تهديد إرهابي «حقيقي» لمطار كابول في الساعات الأخيرة من الإجلاء

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أمريكا تحذر من تهديد إرهابي «حقيقي» لمطار كابول في الساعات الأخيرة من الإجلاء أمريكا تحذر من تهديد إرهابي «حقيقي» لمطار كابول في الساعات الأخيرة من الإجلاء

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حذرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، من تهديد «حقيقي» و«نوعي» بشن هجمات جديدة على مطار كابول ، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للولايات المتحدة لإتمام انسحابها المحموم من أفغانستان الذي شابه عنف «داعش».

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن موعدًا نهائيًا لسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول غد الثلاثاء، ليقترب من نهاية أطول حرب خاضتها بلاده، التي بدأت ردا على هجمات 11 سبتمبر.

حتى مع اقتراب وجود القوات الأمريكية في أفغانستان من نهايته، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين إنه «الوقت الحالي، وقت خطير بشكل خاص».

وأضاف في حديث اليوم الاثنين: «تيار التهديد لا يزال حقيقيا وما زال نشطا وفي كثير من الحالات لا يزال نوعيا»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

المصرى اليوم

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