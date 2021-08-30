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مقتل 5 وإصابة 15 جنديا سوريا في هجوم بدرعا

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مقتل 5 وإصابة 15 جنديا سوريا في هجوم بدرعا مقتل 5 وإصابة 15 جنديا سوريا في هجوم بدرعا

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قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» في نبأ عاجل، إن 4 جنود سوريين قتلوا وجرح 15 أخرون في هجوم على حواجز للجيش في درعا، جنوبي سوريا.

وذكرت الوكالة عن مراسلها في درعا أن مجموعات إرهابية استهدفت حواجز الجيش في درعا.

وأضافت أن وحدات الجيش المنتشرة في محيط حي درعا، ردت على اعتداءات لإرهابيين على الأحياء السكنية ونقاط الجيش.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعات الإرهابية كثفت على مدى الأيام الأخيرة اعتداءاتها على الأحياء السكنية بهدف تعطيل أي جهود للحل السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب على مصير الأهالي الذين تحتجزهم كدروع بشرية.

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