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تدرس منح الأرجنتين قرضا بنحو مليار دولار لشراء 70 قطارا كهربائيا

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روسيا تدرس منح الأرجنتين قرضا بنحو مليار دولار لشراء 70 قطارا كهربائيا تدرس منح الأرجنتين قرضا بنحو مليار دولار لشراء 70 قطارا كهربائيا

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تدرس الروسية منح الأرجنتين قرضا قيمته 850 مليون دولار لشراء 70 قطارا كهربائيا تصنعها شركة «ترانسماشهولدينغ»، حسبما كشف المدير العام للشركة كيريل ليبا.

وفي تصريحات صحفية قال المسؤول على هامش معرض للقطارات تجري فعالياته بمقاطعة موسكو إن شركته حصلت على دعم الحكومة لتمويل المشروع. وأوضح أنه كان من المقرر سابقا أن يتم عقد الصفقة بين الجانبين الروسي والأرجنتيني في فبراير الماضي، ثم جرى تأجيل اتخاذ القرارات ذات الصلة حتى شهر مارس الماضي.

وأوضح المسؤول الروسي أن المشكلة مع الأرجنتين تكمن في أن هذا البلد تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول تسوية وإعادة هيكلة ديونها وأن تسوية هذه المشكلة يجب أن تسبق تحديد جزء من السكك الحديدية الأرجنتينية من المقرر استخدام قطارات كهربائية فيه.

وأضاف أن شركته ستحتاج بعد توقيع العقد إلى سنة إضافية لإعداد الوثائق اللازمة، على أن يتم توريد القطارات للأرجنتين خلال السنتين القادمتين.

المصرى اليوم

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