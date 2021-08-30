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الصحة العالمية تحذر: «كورونا» قد يقضي على 236 ألف شخص خلال 60 يوما

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الصحة العالمية تحذر: «كورونا» قد يقضي على 236 ألف شخص خلال 60 يوما الصحة العالمية تحذر: «كورونا» قد يقضي على 236 ألف شخص خلال 60 يوما

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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي إلى مصرع 236 ألف شخص إضافيين في أوروبا حتى 1 ديسمبر المقبل.

وبين مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا حتى الـ1 من ديسمبر.

وأضاف أن أوروبا سجلت نحو مليون و300 ألف وفاة بكوفيد حتى الآن.

وأوضح كلوغه أن 33 دولة أوروبية من أصل 53، سجلت معدل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة مقلقة للغاية، خصوصا في ضوء العدد المنخفض من متلقي اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول.

وأشار إلى أن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات إضافة إلى ارتفاع وتيرة السفر خلال الصيف.

المصرى اليوم

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