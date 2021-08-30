★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاق مصر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون الأربعاء أمام منتخب أنجولا في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات «أون تايم سبورتس» لكل مباريات التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وكان الفيفا قد تحصَّل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا عضوًا، ويحصل «فيفا» جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.

كانت «المتحدة» قدَّمت عرضًا ماليًا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرًا، وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق «المتحدة» للحصول على الحقوق من أجل إسعاد الشعب المصري بمتابعة المنتخب المصري سواء داخل أو خارج مصر، وهو الأمر الذي غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين.

وأعربت «المتحدة» عن تمنيها لكل مشاهدي «أون تايم سبورتس» متابعة كل برامجها التي ستكون ذاخرة بالإنفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وقوفًا ومساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصري وراء المنتخب القومي وحتى وصوله إلى كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن قنوات «أون تايم» ستقوم بإذاعة المباريات التي يشارك فيها منتخب مصر على أرضها حسب الاتفاق مع الفيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.