علاء ميهوب ينضم للجهاز الفنى بالأهلى خلفا لكيفين جونسون

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زادت أسهم علاء ميهوب للانضمام إلى الجهاز الفنى للاهليى بعد تأييد الخطيب لفكرة الاستعانة بمدرب مصرى وكذلك لجنة التخطيط التي تحمست لخطوة إنضمام ميهوب باعتباره الأصلح لتولى هذه المهمة لسابق عمله في الفريق وامتلاكة الخبرة التي تمكنه من النجاح في مهام عمله الجديد، وذلك ليكون بديل كيفين جونسون المدرب العام للفريق الذي تقرر رحيله بعد تليقة عرضا من أحد الفرق الأوربية بدون توضيح أي تفاصيل.

كما تقرر الإطاحة بمحلل الأداء الثانى يوشا سعيد الذي كان ضمه للجهاز الفني بعد توليه المسؤولية بعدة أشهر، ويبحث في الوقت الحالي عن بديل له، كما رفض رئيس النادى فكرة تغيير مدير الكرة بعدما جدد ثقتة في سيد عبدالحفيظ ليغلق باب التكهنتات حول رحيله بسبب كثرة الازمات التي مرت بالفريق مؤخرا، كما تقرر إستمرارسامي قمصان المدرب المساعد، إلى جانب موسى ماتلابا محلل الأداء، وكابيللو مدرب الأحمال.

وتواصل إدارة الأهلى مخططها لتدعيم الفريق سواء على مستوى الصفقات الجديدة التي يحتاجها الأهلى قبل إنطلاق الموسم الجديد من أجل المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى لتعوض جماهيره فقدان الدورى الممتاز والتى فتحت الباب لعلاج السلبيات التي عانى منها الأهلى خلال مشواره بالبطولة المحلية.