فايلر يقترب من تدريب النصر السعودي

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اقترب نادي النصر السعودي من التوصل إلى اتفاق مع المدرب السويسري رينيه فايلر من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

وتعمل إدارة النادي على البحث عن مدير فني جديد في ظل عدم الرضا عن المستوى المقدم تحت قيادة المدرب البرازيلي الذي أصبح قريب من ترك مهمته.

وأكدت عدة تقارير صحفية سعودية، أنه تم الاتفاق بين فايلر والنصر السعودي على كافة بنود التعاقد ويتبقى فقط الإعلان الرسمي وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمتلك رينيه فايلر مسيرة تدريبية مميزة كان أبرزها مع أندرلخت البلجيكي والأهلي المصري وتمكن من تحقيق لقب الدوري والسوبر في بلجيكا بالإضافة إلى الدوري والسوبر في مصر وبلوغ الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أن يترك مقعدة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.