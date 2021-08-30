أخبار عاجلة

وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح «كورونا» في المركز الطبي بأبوحماد -
جامعة القاهرة تحدد 17 نقطة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها -
منحة تعليمية لطلاب جامعة الطفل المتميزين في الفيزياء للتدريب بروسيا (الشروط) -
«حزب الله» يهنئ بفرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي -
مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي إلى العودة للنظام الدستوري -
قوات موالية لزعيم الانقلاب في غينيا تعتقل قائد أركان الجيش ومدير الشرطة الوطنية -
سيناتور أمريكي: سنساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي وتحديث أسطولها البحري -
3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح -
قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال" -
مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباريات منتخب في تصفيات 2022

Print
أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباريات منتخب في تصفيات 2022

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون الأربعاء أمام منتخب أنجولا في الدفاع الجوي بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات «أون تايم سبورتس» لكل مباريات التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وكان الفيفا قد تحصَّل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا عضوًا، ويحصل «فيفا» جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.

كانت «المتحدة» قدَّمت عرضًا ماليًا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرًا، وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق «المتحدة» للحصول على الحقوق من أجل إسعاد الشعب المصري بمتابعة المصري سواء داخل أو خارج مصر، وهو الأمر الذي غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين.

وأعربت «المتحدة» عن تمنيها لكل مشاهدي «أون تايم سبورتس» متابعة كل برامجها التي ستكون ذاخرة بالإنفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وقوفًا ومساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصري وراء المنتخب القومي وحتى وصوله إلى كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن قنوات «أون تايم» ستقوم بإذاعة المباريات التي يشارك فيها منتخب مصر على أرضها حسب الاتفاق مع الفيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر

بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر