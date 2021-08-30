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المهدي سليمان يستعد لمنافسة محمد الشناوي على حراسة مرمى الأهلي

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المهدي سليمان يستعد لمنافسة محمد الشناوي على حراسة مرمى الأهلي المهدي سليمان يستعد لمنافسة محمد الشناوي على حراسة مرمى الأهلي

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ويتمتع المهدي سليمان بقدرات كبيرة ظهرت فى الفترة التى لعب فيها حارساً أساسياً لنادي بيراميدز قبل انتقال شريف إكرامي إلى الفريق .

كان شقيق المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز أثار الجدل يوليو الماضي حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى فريق جديد في ظل ابتعاد حارس الفريق السماوي عن المشاركة في المباريات .

ونشر شقيق حارس بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المهدي سليمان هيروح مكان تاني الموسم الجاي، وهيكون أحسن حارس في خلال الفترة المقبلة إن شاء الله».

وكان نادي النصر السعودي يسعى لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى صفوفه وقدم عرضاً بـ12 مليون دولار كأكبر عرض لحارس مرمى في مصر.

وسعى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية لاستقدام حارس بيراميدز ليكون بديلاً لمحمد الشناوي، إلا أن إنهاء فترة الميركاتو واتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي مع الشناوى حسم الموقف لصالح الأهلي ببقاء حارسه الأساسي.

وأعلنت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي موعد بدء وانتهاء سوق الانتقالات الصيفية 2021. ، وقررت اللجنة بداية الميركاتو الصيفي 2021 الأحد 27 يونيو 2021 إلى 31 أغسطس 2021 .

المصرى اليوم

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