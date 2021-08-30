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ضبط المتهم بالترويج لبيع الأسلحة والذخائر على «فيس بوك» في الشرقية

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ضبط المتهم بالترويج لبيع الأسلحة والذخائر على «فيس بوك» في الشرقية ضبط المتهم بالترويج لبيع الأسلحة والذخائر على «فيس بوك» في الشرقية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية بمقابل مادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص، بنشر مشاركات عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن الترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية للراغبين بمقابل مادي.

أسفرت التحريات الفنية عن تحديد ذلك الشخص، مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وأنه المسؤول عن إدارة 5 صفحات على «فيس بوك» وقناة على تطبيق «تليجرام» يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامي، وكذلك حسابين على تطبيق «واتس آب» يقوم عن طريقهما بالتواصل مع عملائه.

كما عثر داخل السيارة التي كان يستقلها على عدد من الطلقات النارية، و18 جراب طبنجة، ودبشك بندقية، و4 علب تحوي أدوات تنظيف البنادق، وعدد من كروت فيزا تابعين لعدد من البنوك، وماكينة تحصيل «فيزا تابعة لأحد البنوك»، ومبلغ مالي.

وأقر المتهم باستئجار شقة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، بتفتيشها عثر بداخلها على عدد من فوارغ طلقات نارية، وسلاح أبيض «مطواة»، و3 مقابض طبنجة، ومبلغ مالي «عملة أجنبية»، وأضاف بتحصله على ماكينة التحصيل من أحد أصدقائه العاملين بمحطة تزويد السيارات بالوقود، كما تمكن من التحصل على الذخائر ومشتملات الأسلحة النارية المضبوطة إبان عمله بأحد المحال لتجارة الأسلحة والذخائر، واحتفظ بها للاتجار فيها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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