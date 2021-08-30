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ضبط مصنع لإنتاج المناديل الورقية من ناتج مخلفات القمامة بالجيزة

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ضبط مصنع لإنتاج المناديل الورقية من ناتج مخلفات القمامة بالجيزة ضبط مصنع لإنتاج المناديل الورقية من ناتج مخلفات القمامة بالجيزة

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تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الاثنين، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المناديل الورقية بدون ترخيص، مقره بدائرة قسم شرطة الوراق، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج المناديل الورقية رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام الآدمي والمصنعة من ناتج مخلفات القمامة، وإعادة تجهيزها وتعبئتها في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات معروفة لدى المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وبتفتيشه عثر بداخله على 12240 عبوة مناديل ورقية منتج نهائي، و700 باكتة معبأة مناديل ورقية زنة الواحدة 2 كيلو جرام، و105 رول ورق مناديل معدة للتصنيع زنة الواحدة 125 كيلو جرام، بإجمالي مضبوطات 14 طن و525 كيلو جرام منديل ورق، و12240 عبوة مناديل ورقية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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