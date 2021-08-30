مفاجآت الفيروس القاتل.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تتخطي الأجسام المضادة بجنوب أفريقيا

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أعلن فريق من العلماء في جنوب إفريقيا اكتشاف متغير جديد من فيروس كورونا «خلق عددا مقلقا من الطفرات»، وقادر على تخطي الأجسام المضادة.

وقال العملاء في ورقة بحثية إنه تم تحديد المتغير C.1.2. لأول مرة في مايو في مقاطعتي مبومالانجا وجوتنج بجنوب إفريقيا في جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا، وبعد ذلك تم رصد =المتغير في سبعة بلدان أخرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة أوقيانوسيا.



وأوضح العملاء أن هذا المتغير الجديد «له قابلية أكثر على الانتشار ومحاربة الأجسام المضادة». وأضافوا: «متغير C.1.2. تطور من متغير C.1. الذي كان مسيطرا خلال الموجة الأولى من انتشار كورونا في جنوب إفريقيا في منتصف عام 2020«.