محافظ الغربية يتابع استعدادات استقبال الموجة الرابعة من كورونا

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تابع اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال اجتماع عقد مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، استعدادات الهيئات الطبية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد وكذلك سير عملية التطعيمات ضد انتشار الفيروس سواء للمواطنين المقيمين والمسافرين، بحضور كل اللواء محمد بهاء مساعد المدير للأمن، عبدالناصر حميدة مدير مديرية الصحة بالغربية، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، الدكتور رائف يوسف رئيس هيئة التأمين الصحي فرع الغربية، الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف فرع الغربية، المهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية وأماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

أكد الدكتور أحمد غنيم والدكتور حسن التطاوي أن جامعة طنطا أوشكت على اقتراب اكتمال تطعيم الفرق الطبية، بجانب الاستعداد إلى تطعيم طلاب الجامعة حيث سيتم توفير التطعيم ب ١٤ كلية تابعة للجامعة والعاملين بها، مشيراً إلى تطعيم ٢٢٠٠ من طاقم التمريض، ١٩٠٠ من الأطقم الطبية بنسبة تصل لأكثر من ٦٠٪ من الأطباء تلقوا التطعيم، وجاري تجهيز مجمع متكامل للتطعيم يعمل خلاله ٤٠ فرقة ليكون معدل التطعيم ١٢٠٠ فرد في الساعة لضمان استكمال تطعيم الفرق الطبية، العاملين بالجامعة والطلاب.

كما أكد الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة أن حالات الإصابة بدأت بالزيادة في مستشفيات المديرية والتأمين الصحي وجاري التعامل الطبي معهم، كما تم زيادة عدد الأسره المخصصة لمرضى الفيروس بالمستشفيات لمواجهة الأعداد المتزايدة،. ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف، استعدادهم لمواجهة الموجة الرابعة، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجامعة والصحة لضمان التدخل السريع وإنقاذ الحالات.

وأكد الدكتور رائف يوسف مدير التأمين الصحي استعداد عياداته لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، كما أكد أن مستشفيات التأمين تتعامل مع حالات الإصابة من الأطفال وخاصة أن الموجة الرابعة تستهدف هذه الفئة، مما أدى إلى اكتمال الأعداد بالمستشفى المخصصة لهذه الحالات، أما مستشفتي المجمع والمبرة فهي على استعداد لاستقبال الحالات المرضية المصابة بالفيروس وتوفير الأكسجين اللازم.

وأكدت أماني النادري، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر على أتم الاستعداد لبدء حملة توعية شاملة للموجة الرابعة من الفيروس ذلك أيضًا إلى جانب جهود المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، كما أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن ٨٩ ألف موظف من التابعين للتربية والتعليم سجل منهم ٨٣ ألف و٤٥٦، لتلقي اللقاح وجاري العمل على استكمال باقي العاملين.

ووجه المحافظ بتحديد جدول زمني لكل من هيئتي الصحة والتعليم للتأكد من تطعيم العاملين بهما، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء كونهما أكثر الهيئات كثافة وتعامل مع الجمهور، مؤكدًا على أهمية التوعية لمواجهة الموجة الرابعة وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتجنب الأماكن المزدحمة، إلى جانب دور الشرطة من خلال الكمائن والحملات والغرامات لغير الملتزمين بالمقاهي والمحال التجارية مع تكثيف الرقابة بالقرى قبل المدن، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف عمليات التطهير لماكينات الصراف الآلي وأماكن تجمع المواطنين بصورة دورية ومستمرة، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم.