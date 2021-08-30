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قيمتها 1.6 مليون جنيه.. ضبط 173 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

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قيمتها 1.6 مليون جنيه.. ضبط 173 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية قيمتها 1.6 مليون جنيه.. ضبط 173 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 173 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21،500 كيلو جرام، و1500 قرص مخدر ومبلغ مالي بحوزة عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، له معلومات جنائية، أثناء تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و600 ألف جنيه تقريبًا.

المصرى اليوم

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