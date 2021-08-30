في استجابة سريعة .. «أمن الشرقية» يتمكن من نقل سيدة مريضة للمستشفى

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في استجابة سريعة لطلب أحد المواطنين بالشرقية مساعدته في نقل خالة زوجته إلى المستشفى، تمكنت أجهزة الأمن من استخراجها ونقلها.

تلقت أجهزة الأمن بالشرقية التماسًا من أحد المواطنين، مقيم بالزقازيق، لمساعدته في نقل خالة زوجته إلى المستشفى، نظراً لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

توجهت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم اتخاذ اللازم لاستخراج السيدة من نافذة الغرفة التي تقيم بداخلها والتي استلزمت إجراء توسعة للنافذة لسهولة نقلها، وتمكنت القوات من استخراجها ونقلها إلى المستشفى.

وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنين بالمنطقة محل سكنها وتقدموا بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الاستجابة.