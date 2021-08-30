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«»: لدينا بيانات السجل التجاري لعدد 5.2 مليون منشأة

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«التموين»: لدينا بيانات السجل التجاري لعدد 5.2 مليون منشأة «»: لدينا بيانات السجل التجاري لعدد 5.2 مليون منشأة

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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان لدينا بيانات سجل تجارى لما يقرب من 5.2 مليون منشأة ويتم تحديث البيانات وتنقيتها، فمثلا كان يوجد في الماضي تسجيل بيانات الزواج للأجانب في السجل التجاري وحاليا لا يوجد ذلك، وبالتالي يجب أن يكون بيانات السجل التجاري تعبر عن الوضع الحالي، لافتا إلى أن جودة البيانات حاليا وصلت إلى ٦٩٪؜ ونستهدف الوصول إلى 85%، وبذلك نكون رقم واحد في الدول العربية بجودة بيانات السجل التجاري عندنا نصل إلى هذه النسبة.

وأضاف عشماوي، أنه في حالة عدم تحديث صاحب السجل التجاري بيانات فانه سيتم التنويه في المستخرج الرسمي للسجل بعدم تحديث بياناته، لافتا إلى انه تم إطلاق خدمة الحجز الإليكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ،حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل ،وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا .

المصرى اليوم

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