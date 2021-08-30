«أمن الإسماعيلية» يستجيب لـ«معاقة» في الحصول على لقاح كورونا

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في لفتة إنسانية، استجابت أجهزة الأمن بالإسماعيلية لالتماس سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدتها في التوجه إلى مركز تلقي لقاح فيروس كورونا للحصول على اللقاح.

تلقت شرطة النجدة بالإسماعيلية طلبًا من تلك المواطنة، مقيمة بالقصاصين بالإسماعيلية، التمست مساعدتها في التوجه إلى مركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للحصول على اللقاح نظراً لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور تم التوجه إلى محل البلاغ وتوفير كرسي طبي لها واصطحابها إلى مركز تلقي اللقاح، وإعادتها إلى محل إقامتها مرة أخرى.

وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنة التي تقدمت بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الاستجابة والتعامل الإنسانى مع ملتمسها.