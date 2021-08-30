الأهلى يفجر المفاجأة بقرار الإستغناء عن بدر بانون بفرمان من موسيمانى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فجر مصدر مطلع داخل النادى الأهلى، مفاجأة بقرب رحيل المغربى بدر بانون من النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية وذلك بناء على طب بيتسو موسيمانى وتأييد لجنة التخطيط بالنادى على رحيل المحترف المغربى بداعى عدم ظهوره بالمستوى الذي يليق بالاهلى وتسببه في إستقبال شباك الفريق عدد من الأهداف كان مسؤول عنها، وتنتظر لجنة التخطيط وصول عرض خليجى مناسب للاعب لغلق الملف.

كانت أنباء قد ترددت مؤخرا عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع اللاعب المغربي من أجل الحصول على خدماته وعرضوا عليه راتب مادي مغري من أجل الموافقة على الرحيل عن صفوف الأهلي والموافقة على ارتداء قميص نادي النصر السعودي في الموسم الكروي الجديد.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي لم يتلقى أي مفاوضات أو خطابات رسمية حتى الأن تضمن الحصول على خدمات بدر بانون سواء من نادي النصر السعودي أو من أي نادي آخر.

وتواصل إدارة الأهلى مساعيها للانتهاء من ملف الراحلين عن قائمة الفريق لقيد العناصر الجديدة التي تم التعاقد معهم بجانب إستكمال باقى الصفقات التي طلبها بيتسو موسيمانى لضخ دماء جديدة داخل الفريق لتجنب تكرار سيناريو موسم ضياع الدورى والذى فجر براكين الغضب داخل النادى الأهلى ودفع إدارة الأهلى لاحداث ثورة تغيير داخل الفريق لحل الأزمات والتعاقد مع لاعبين جدد لديهم القدرة على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى لمصالحة الجماهير الأهلاوية الحزينة على ضياع الدورى الممتاز .