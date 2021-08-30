قصور الثقافة بجنوب سيناء تنظم يوم الوفاء لشهداء الوطنلبث قيم الولاء والانتماء

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ارسلت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، برسائل شكر وامتنان لأسرة الشهيد محمود ناجي في جنوب سيناء عبر انطلاق يوم الوفاء والصابون الثقافي بمدينة الطور بجنوب سيناء، كما جاء بكلمة الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأكد إننا ماضون في تنفيذ حزمة مشروعات ثقافية فلسفتها بث روح الولاء والانتماء وتحقق العدالة الثقافية وإعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر واكتشاف المواهب وتنميتها واحتضان المواهب الشابة ومقاومة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال إقامة يوم الوفاء لشهداء الوطن وتكريم اسم الشهيد محمود ناجي من أبناء محافظة جنوب سيناء وانطلاق الصالون الثقافي بمديرية ثقافة جنوب سيناء والاحتفال بيوم الوفاء وتكريم أسر شهداء الوطن الذي يدعمه الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور فوزي همام مستشار محافظ جنوب سيناء لمديريات الخدمات ومجالس المدن وأحمد فريج، مدير عام مديرية الثقافة بالمحافظة وابتسام فريد مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي والشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وخضر إسماعيل، رئيس نادي الأدب، وعدد كبير من مديري المديريات والإدارات والكتاب.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، أن أبرز هذه المشروعات معرض كتاب الوديان بجنوب وشمال سيناء، ليالي أضواء سيناء والتي تضم احتفالات موسيقى عربية وفنون شعبية وكورال أطفال وإنشاد ديني إسلامي ومسيحي ومعارض للفنون التشكيلية لتنمية الحرف التراثية لأهالي سيناء ذات الطبيعة الخاصة فضلا عن إقامة صالون سيناء الثقافي من خلال مشروعات لعرض السينما الوطنية والخضراء والوطنية وسينما الزمن الجميل.

وأشار إلى أن ذلك يضمن إعادة صياغة وتشكيل الفرق الفنية ككورال الأطفال والكبار لأحداث تواصل ثقافي مابين ثقافة سيناء والصعيد لتبادل الثقافات، بالإضافة إلى المشروعات المعتمدة من وزارة الثقافية في إطار دعم القناة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ودعم الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار توجيهات الرئيس السيسي لصناعة الإنسان المصري وصياغة محتوى ثقافى يناسب احتياجات المصرى الجديد ومصر الجديدة.

بدأ الصالون الثقافي بعرض فيلم تسجيلي عن تضحيات شهداء الوطن من إخراج عاطف شكرى وإنتاج وزارة الثقافة وتم تكريم أسرة الشهيد محمود ناجي العواد.

من جانبه أكد فوزي همام، مستشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمجالس المدن ومديريات الخدمات، على انطلاق الصالون الثقافي مع أعمال تطوير المسرح الصيفي الذي رصد له مبلغ ٢٠ مليون جنيه تقريبا بهدف إثراء الثقافة وتنوعها، مشيرا إلى أن الثقافة في جنوب سيناء شهدت طفرة كبرى قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضية، وفد تراجعت لكن بمجهودات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يجرى حاليا تطوير المركز الثقافي تطويرا شاملا ليكون منارة ثقافية للمحافظة أسوة بالمحافظات الكبرى حيث لن يقل عن كونه أوبرا جديدة بسيناء.

كما أشار الكاتب محمد نبيل إلى اهتمام الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة بالمسرح المكشوف بمدينة الطور وإعادة تطويره بشكل شامل وبصورة حضارية ليكون منارة ثقافية لاهالى جنوب سيناء.