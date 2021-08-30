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كانت طلته الأخيرة على أبنائه للاطمئنان عليهم، بينما يقف فى شرفة شقته بالطابق الثانى تلقى رصاصة خرطوش أطلقها شاب و3 آخرون يحملون الأسلحة النارية والبيضاء لترويع الأهالى بمنطقة المرج الجديدة فى القاهرة، الأحد الماضى.

محمود محمد، الموظف بالتأمين الصحى، أصيب برصاصة خرطوش فى العين اليسرى، فأودت بحياته قبل نقله إلى المستشفى، أمام أبنائه الـ3، أكبرهم لا يتجاوز الـ15 ربيعًا، وزادت حرقتهم على أبيهم حين علموا أن مرتكبى الجريمة، الذين حددت هوياتهم كاميرات المراقبة، لم يُضبطوا إلى الآن، فمنزلهم الذى لفه الحزن لم يذق أحد به النوم منذ الحادث الأليم.

«محمود»، وفق شقيقه الأكبر «حسن»، بعد عودته من عمله، يقف فى محل «منظفات» يمتلكه، ويصنع المواد الخام بالطابق الثانى، ويوم الواقعة شهد مشاجرة بالأسلحة النارية بين أقارب فى حفل زفاف وانتهت بالصلح بينهما وحضور الشرطة، وعقب المشاجرة تبين أن أحد المعازيم أصيب بجروح «اتضرب بكرسى فى رجله»، فاستعان «الأخير» بابنه و3 آخرين، وجميعهم حضروا إلى المنطقة يحملون الأسلحة النارية والبيضاء: «وفضلوا يضربوا نار عشوائى».

كان «محمود» يطل من الشرفة على أبنائه بالشارع، خائفًا من إصابتهم بمكروه، وفوجئ بأن المتهمين وأعمارهم لا تتجاوز الـ20 عامًا، يطاردون الشباب والسيدات والأطفال فى المنطقة، وسط سباب ووعيد وتهديدات، واعتدوا على ابنه الطفل «محمد»، وبينما يتابع والده المشهد المُخيف لمحه أحدهم ويُدعى «بسام»، فصوب تجاهه بندقية خرطوش وأطلق منها طلقة تجاه عينه، فلفظ أنفاسه أثناء نقله إلى المستشفى.

شقيق المجنى عليه، كأنه غير مصدق المشهد، يقول: «أخويا ذنبه إيه، عمل إيه، لم يتشاجر مع أحد، الخناقة بدايتها كانت فى فرح بعيد عن بيتنا، والمصاب من المعازيم أراد بالبلدى يعلم على المنطقة أو يعمل نمرة، فضرب وأنصاره الناس بشكل عشوائى».

دماء «محمود» لم تجف فى الشرفة التى طل منها، ولا تزال واضحة على جدران منزله، يؤكد شقيقه وهو يطالع صورًا لـ«الأخير» بعد إصابته، أن المتهمين لم يُلقَ القبض عليهم، باكيًا يواصل: «عاوزين حق ولاده الـ3، أطفال هيعيشوا يتامى بسبب طيش بلطجية خارجين على القانون، أخويا كان شقيان على عياله، بييجى من شغل لشغل وآخرته تكون بالشكل ده».

كاميرات المراقبة التى وثقت الواقعة، واطلعت «المصرى اليوم» عليها، أظهرت قدوم المتهمين وهم يروّعون الناس بالأسلحة، وأحدهم يخرج من بين طيات ملابسه بندقية ويطلق منها الرصاص، ليصاب «شهيد لقمة العيش»، محمود محمد، كما أطلق عليه، إذ كان يعد تصنيع المنظفات بشقة، وحين طل من شرفتها أصيب برصاصة قتلته.

أولاد المجنى عليه يبكون: «عاوزين حق بابا»، ثم يناشدون وزارة الداخلية: «عاوزين نشوف المتهمين محبوسين، ويعاقبوا على اللى عملوه».

سيد صبحى، ابن شقيقة المجنى عليه، يؤكد أن الجناة ضربوه وهو يقف بالشارع دون سبب، وهى ذات الرواية التى أكدها الأهالى أن المتهمين حضروا إلى المنطقة محل الحادث لترويعهم دون ذنب «علشان ميتقالش إنه حد فيهم اتضرب فى فرح هنا»، رغم أن المنطقة التى شهدت المشاجرة الأولى بحفل الزفاف تبعد عن مكان قتل «محمود» مسافة كبيرة.

أجهزة الأمن تُكثف من جهودها لضبط مرتكبى الجريمة، وتحفظت على كاميرات المراقبة وفرغتها وحددت هوية الجناة، بناءً على تكليف من النيابة العامة.