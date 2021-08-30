حملة لتنظيف شاطئ الغردقة من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة العشرات من المتطوعين من الأندية ومراكز الشباب والكشافة، نظمت الإدارة العامة للبيئة بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز البيئة وشركة المياه ونادي روتاري حملة تنظيف لشاطئ كورنيش فلفلة بمدينة الغردقة من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر للمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ وشواطئ الجزر البحرية وجمع المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر.

وأكدت ابتسام أحمد مدير إدارة الإعلام البيئي بالبحر الأحمر، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية آملاً في بقاء شواطئ المحافظة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضماناً للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها وإلى أهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى أفراد المجتمع وأن الحملة تأتي امتداداً لحملات ومبادرات توعوية مقبلة، وأن هناك مشاركة شبابية كبيرة في تلك الحملة نظرا للأهمية البيئية للموارد الطبيعية للبحر الاحمر والتنوع البيولوجى الذي يتميز به من شعاب مرجانية واسماك وسلاحف وثدييات بحرية في الحفاظ على المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الاحمر حيث تضم هذة المحمية اهم مخزون للتنوع البيولوجى واهم مناطق الجذب السياحى للسياحة البيئية.

وتم جمع كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية وتم نقلها لدفنها بالمدفن البيئي بصحراء الغردقة.