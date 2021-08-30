توفير مواصلات لـ«بشائر الخير».. تعرف على توصيات «حقوق إنسان النواب» للإسكندرية

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أصدرت لجنة حقوق الإنسان عدد من التوصيات تضمنها تقرير اللجنة عن زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، خاصة المشروعات القومية، ومنها حياة كريمة في برج العرب وبشائر الخير، وأوصت اللجنة:

1- تسليط الضوء الإعلامى على ما تم في هذه المشروعات القومية من إنجازات على أرض الواقع، لتوضيح ما كان عليه الوضع قبل التطوير وبعده، وما طرأ من تغيير للظروف الاجتماعية للمستفيدين من هذه المشاريع مثل بشاير الخير وحياة كريمة.

2- زيادة خطوط المواصلات العامة الداخلية من وإلى مشاريع بشائر الخير.

3- العمل على خلق حالة من التكامل بإنشاء مصانع أو منافذ بيع بجوار مشاريع بشاير الخير وحياة كريمة لخلق فرص عمل لسكان هذه المناطق.

4- إضافة مدارس للتعليم الفنى لمجمع المدارس الموجود بمشروع بشاير الخير.

5- خلق فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالى في المناطق الاستثمارية الجديدة الملحقة بمشروع بشاير الخير.

6- العمل بشكل متوازى لرفع المستوى الثقافى والمادى لأهالى المدينة حتى نستثمر لبناء مجتمع جديد للأجيال القادمة من خلال إنشاء مجمعات ثقافية متكاملة تضم قصور ثقافة ومكتبات ومراكز لتعليم الحاسب الآلى.

7- ضرورة الاهتمام باستمرار الصيانة لمشروعات بشاير الخير للحفاظ على حالة هذه المشروعات كما تم إنشائها.

8- الاهتمام بتوعية المواطنين بأهمية ما تقوم به الدولة تجاههم وتجاه تطوير العشوائيات، وتأهيلهم نفسيا للانتقال إلى المجتمع العمرانى الجديد.

9- وحدات صحية ومستشفيات تضم كافة التخصصات الطبية لخدمة أهالى مناطق بشاير الخير.

10- ان تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء وحدة شؤون اجتماعية يكون مقرها المجتمع العمرانى الجديد أسوة بالموجودة بالمحليات، على أن يكون بها مكتب لاستقبال الشكاوى وعمل بحث حالة بالتعاون مع ديوان المحافظة وذلك لبحث حالات الأسر المتعددة التي كانت تقطن في وحدة سكنية واحدة وفقا لآليات البحث المستخدمة

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في تقريرها، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى، تٌطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حيث الحق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.