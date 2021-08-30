أخبار عاجلة

قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال" -
مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس -
عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري" -
خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا -
رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية -
أيمن غنيم: ترشيد الدعم عمل على توفير 18 مليار جنية في ميزانية 202‪1 لحياة كريمة -
بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر -
منتخب الجزائر يصل المغرب لمواجهة بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال -
الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع صفقة جديدة -
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لتبقى": إضاءة LED أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً

Print
"لتبقى": إضاءة LED أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً "لتبقى": إضاءة LED أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً
كشفت عن عدد من الإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد الشراء

‬ حثت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ لكونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.

وقالت: يجب اتباع بعض الارشادات في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وحملت "لتبقى" رسائل توعوية عدة شملت "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية ( المتوهجة)، الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"

قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"

مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس

مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية