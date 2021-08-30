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"تنمية بطحاء قريش" بمكة تنظم برنامجًا تربويًا.. الأربعاء المقبل

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عبر تطبيق "زوم".. بعنوان "كيف نعزز قيمنا في أبنائنا"

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، الأربعاء المقبل، الموافق 24/1/1443 - 1/9/2021م، برنامجًا تربويًا اجتماعيًا، بعنوان: "كيف نعزز قيمنا في أبنائنا" "عن بعد"، عبر تطبيق "زوم"، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد.

ويهدف البرنامج الذي يقدمه مدير مؤسسة بناء القيم، حسن يحيى فيلالي، ويشمل عددًا من المحاور التربوية التي تعزز الجانب التربوي لدى المشاركين وإشغالهم بالمفيد وإكسابهم الخبرات الإيجابية التي تساعد على تحقيق عدد من المهارات التربوية والاجتماعية في سبيل تربية الأبناء.

وينطلق البرنامج في التاسعة مساء، ويستمر لمدة ساعتين، ولمن أراد المشاركة والحضور يمكنه من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالبرنامج: https://us02web.zoom.us/j/81817805636 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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