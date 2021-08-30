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«اتصالات النواب» تطالب بقاعدة علمية لتنمية المجتمع الرقمي والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج

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«اتصالات النواب» تطالب بقاعدة علمية لتنمية المجتمع الرقمي والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج «اتصالات النواب» تطالب بقاعدة علمية لتنمية المجتمع الرقمي والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج

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طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتكوين قاعدة علمية واسعة متخصصة في تنمية مجتمع المعرفة الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت اللجنة خلال تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المالى 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى أهمية التواصل والتعاون مع العلماء المقيمين في الخارج وتبادل الخبرات معهم، ووقف هجرة هذه العقول إلى الخارج.

كما طالبت اللجنة في توصياتها، بدمج تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لزيادة كفاءة تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، وبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

كما أوصت اللجنة بأهمية العمل على تطويع مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة تداعيات . واشارت اللجنة إلى أن ذلك يتحقق من خلال رفع التغطية في محيط مستشفيات العزل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع المشغلين، وضمان توافر الأطقم الفنية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة وتقديم خدمات الاتصالات أثناء جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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