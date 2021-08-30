أخبار عاجلة

قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال" -
مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس -
عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري" -
خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا -
رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية -
أيمن غنيم: ترشيد الدعم عمل على توفير 18 مليار جنية في ميزانية 202‪1 لحياة كريمة -
بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر -
منتخب الجزائر يصل المغرب لمواجهة بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال -
الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع صفقة جديدة -
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نوع من الخضروات لو تناولته نيئا يشكل خطرا حقيقيا على صحتك

Print
نوع من الخضروات لو تناولته نيئا يشكل خطرا حقيقيا على صحتك نوع من الخضروات لو تناولته نيئا يشكل خطرا حقيقيا على صحتك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية من نوع من الخضراوات يجب عدم تناوله نيئا، لأنه يشكل خطرا حقيقيا على الصحة.

وتنصح المراكز عبر موقعها الرسمي بعدم تناول البراعم التي تخرج من «البذور والفاصوليا في ظروف دافئة ورطبة»، وهي ظروف تكاثر مثالية للبكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا والليستريا والإيكولاي.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد تكون هذه البكتيريا موجودة في أي منتج، لكنها تقول إن طريقة زراعة البراعم محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه «في حالة وجود عدد قليل من البكتيريا الضارة في البذرة أو عليها، فمن الممكن أن تنمو البكتيريا إلى مستويات عالية أثناء الإنبات، حتى لو كانت تلك البراعم تنبت في ظروف صحية داخل المنزل.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن تناول البراعم دون طهيها يمكن أن يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، لذا تنصح بطهيها جيدا لأن «الطبخ يقتل البكتيريا الضارة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض».

كما تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن أي شخص يندرج تحت فئات (الأطفال الأقل عن 5 سنوات والبالغين 65 عاما وما فوق والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة) أن يتجنبوا تناول البراعم النيئة أو المطبوخة قليلا من أي نوع، بما في ذلك البصل والبرسيم والفجل وفاصوليا المونج.

كما شددت على عدم طلب إضافة البراعم النيئة على الطعام عند تناوله خارج المنزل، سواء كان شطيرة أو سلطة في مطعم أو أطعمة معلبة.

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية من نوع من الخضراوات يجب عدم تناوله نيئا، لأنه يشكل خطرا حقيقيا على الصحة.

وتنصح المراكز عبر موقعها الرسمي بعدم تناول البراعم التي تخرج من «البذور والفاصوليا في ظروف دافئة ورطبة»، وهي ظروف تكاثر مثالية للبكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا والليستريا والإيكولاي.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد تكون هذه البكتيريا موجودة في أي منتج، لكنها تقول إن طريقة زراعة البراعم محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه «في حالة وجود عدد قليل من البكتيريا الضارة في البذرة أو عليها، فمن الممكن أن تنمو البكتيريا إلى مستويات عالية أثناء الإنبات، حتى لو كانت تلك البراعم تنبت في ظروف صحية داخل المنزل.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن تناول البراعم دون طهيها يمكن أن يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، لذا تنصح بطهيها جيدا لأن «الطبخ يقتل البكتيريا الضارة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض».

كما تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن أي شخص يندرج تحت فئات (الأطفال الأقل عن 5 سنوات والبالغين 65 عاما وما فوق والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة) أن يتجنبوا تناول البراعم النيئة أو المطبوخة قليلا من أي نوع، بما في ذلك البصل والبرسيم والفجل وفاصوليا المونج.

كما شددت على عدم طلب إضافة البراعم النيئة على الطعام عند تناوله خارج المنزل، سواء كان شطيرة أو سلطة في مطعم أو أطعمة معلبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

3 نجوم سعداء برحيل حسام البدري عن منتخب مصر.. على رأسهم محمد صلاح

تأجيل محاكمة أحمد آدم بـ«التهرب الضريبي» إلى 1 نوفمبر

تأجيل محاكمة أحمد آدم بـ«التهرب الضريبي» إلى 1 نوفمبر

تأجيل محاكمة محمد بديع ومحمود عزت في «أحداث المنصة» لـ10 أكتوبر

تأجيل محاكمة محمد بديع ومحمود عزت في «أحداث المنصة» لـ10 أكتوبر

مجلس الدولة يحسم نزاع «البيت الفني للمسرح» و«البحث العلمي» بسبب 10 آلاف جنيه

مجلس الدولة يحسم نزاع «البيت الفني للمسرح» و«البحث العلمي» بسبب 10 آلاف جنيه