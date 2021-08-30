تأجيل محاكمة «كائن الهوهوز» وصديقها لجلسة 4 سبتمبر المقبل

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قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، تأجيل قضية ياسمين الشهيرة بـ «كائن الهوهوز» وصديقها إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، لاستكمال الأوراق.

كانت محكمة استئناف الإسكندرية حددت جلسة اليوم لمحاكمة «ياسمين.ع» فتاة تيك توك المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وثبت من تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمة صورت فيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة» الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

وتبين أن المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة من الربح المادي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «ياسمين، ع»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب، بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.