«التجارة الداخلية»: توصيل خدمات السجل التجاري لمحل إقامة طالب الخدمة خلال 72 ساعة

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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم العمل لتوقيع بروتوكول مع هيئة البريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري الى محل إقامة طالبي الخدمة خلال مدة 72 ساعة.

وأضاف عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية، حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا الى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9 مليون معاملة عام 2017 ، كذلك زيادة عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية، مشيرا أن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن لدينا بيانات ما يقرب من 5.2 مليون منشأة ويتم تحديث البيانات وتنقيتها، فمثلا كان يوجد بالماضي تسجيل بيانات الزواج للأجانب في السجل التجاري، وحاليا لا يوجد ذلك، وبالتالي يجب ان يكون بيانات السجل التجاري تعبر عن الوضع الحالي، لافتا الى أن جودة البيانات حاليا وصلت الى ٦٩٪؜ ونستهدف الوصول الى 85%، وبذلك نكون رقم واحد في الدول العربية بجودة بيانات السجل التجاري عندما نصل الى هذه النسبة، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الصحفيين للإعلان عن الطفرة التي حدثت في خدمات السجل التجاري الخدمات والمشروعات والمناطق التجارية.

وأشار عشماوي، أنه في حالة عدم تحديث صاحب السجل التجاري بيانات فانه سيتم التنويه في المستخرج الرسمي للسجل بعدم تحديث بياناته، لافتا الى أنه تم إطلاق خدمة الحجز الإليكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه الى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل ،وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا

كما أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتاحة وزارة التموين على بوابة مصر الرقمية 6 خدمات للسجل التجاري، مثل طلب مستخرج من السجل التجاري، واستعلام عند السجل التجاري وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومى" أيضا اضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة.

وأضاف، أنه تم إطلاق خدمة الحجز الإليكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه الى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

وأكد ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مساهمة القطاع التجارة الداخلية ارتفع من ١٧.٥ ٪؜ الى ٢١٪؜ من إجمالي الناتج المحلى وهو ١.٤ ترليون جنيه، وأن يتم حاليا التواصل مع إحدى الشركات العالمية لإتاحة مساحات تخزينية للمنتجات مما تساهم في نشاط التجارة الداخلية، ويتم التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتوفير هذه المساحات التخزينية، مشيرا أن بناء على التقرير الصادر من البنك المركزي، فإن حجم التجارة الاليكترونية ارتفع من ٣.٦ مليار الى ٤.٩ مليار دولار، وهذه الباقات على بطاقات الائتمان ولكنها تكون في الواقع أكثر من ذلك وعلى مستوى منطقة الخليج والدول العربية فتصل الى١٢ مليار دولار.