رسميًا..صبري رحيل يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى تجديد التعاقد مع صبري رحيل، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى 2020-2021.

ووافق "رحيل " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد تعاقده.

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .