أخبار عاجلة

قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال" -
مدير "تعليم الباحة" يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس -
عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري" -
خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا -
رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية -
أيمن غنيم: ترشيد الدعم عمل على توفير 18 مليار جنية في ميزانية 202‪1 لحياة كريمة -
بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر -
منتخب الجزائر يصل المغرب لمواجهة بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال -
الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع صفقة جديدة -
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

رسميًا..صبري رحيل يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري

Print
رسميًا..صبري رحيل يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري رسميًا..صبري رحيل يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى تجديد التعاقد مع صبري رحيل، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى 2020-2021.

ووافق "رحيل " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد تعاقده.

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية

رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية

أيمن غنيم: ترشيد الدعم عمل على توفير 18 مليار جنية في ميزانية 202‪1 لحياة كريمة

أيمن غنيم: ترشيد الدعم عمل على توفير 18 مليار جنية في ميزانية 202‪1 لحياة كريمة

بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر

بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر