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الاتحاد السعودي يجبر محمد الشناوي على البقاء في الأهلي

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الاتحاد السعودي يجبر محمد الشناوي على البقاء في الأهلي الاتحاد السعودي يجبر محمد الشناوي على البقاء في الأهلي

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وكان نادي النصر السعودي يسعى لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى صفوفه وقدم عرضاً بـ12 مليون دولار كأكبر عرض لحارس مرمى فى .

وسعى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية لاستقدام حارس بيراميدز ليكون بديلاً لمحمد الشناوي إلا أن إنهاء فترة الميركاتو واتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي مع الشناوى حسم الموقف لصالح الاهلي ببقاء حارسه الأساسي .

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عندما فاز على كايزر تشيفز لجنوب أفريقي بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما في الدار البيضاء ليفوز النادي الأهلي باللقب الأفريقي العاشر للبطولة .


موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي عندما يواجه الأهلي غريمه الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي في يوم 24 سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة .

يسعى المارد الأحمر للفوز ببطولة السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي بالتغلب على فريق الرجاء المغربي الذي حقق الفوز على شبيبة القبائل

وتوج النادي لأهلي بلقب السوبر الأفريقي 2020 على حساب نهضة بركان المغربي أيضاً وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في الدوحة.


وتأتي استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكان نادي قد تُوج بطلاً لكأس السوبر الإفريقي 2019 في نسختها الثامنة والعشرين، فيما تُوج فريق الرجاء المغربي بالنسخة السابعة والعشرين، وذلك على حساب الترجي الرياضي التونسي في النسختين.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الإفريقي بانتزاعه اللقب في (7) نهائيات من أصل 8 خاضها، كان آخرها في نسخة 2014 على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

المصرى اليوم

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